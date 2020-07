Unicoop in assemblea il 10 luglio, la presidente Suzzani “Massimo impegno nel fronteggiare l’epidemia”

Assemblea di bilancio per gli oltre 300 soci di Unicoop, la cooperativa sociale piacentina specializzata nella progettazione e gestione di servizi sociali ed educativi, venerdì 10 luglio 2020 in presenza e nel rispetto del distanziamento.

Durante l’Assemblea verranno presentati il bilancio consuntivo 2019, e il bilancio di previsione per il 2020.

La cooperativa chiude un anno, il 2019, con un andamento positivo, anzi con una crescita del fatturato del 4% e un incremento occupazionale del 13%.

“Il 2019 è stato un anno di cambiamenti e impegni economici – dichiara la Presidente Valentina Suzzani -, cambiamenti perché abbiamo assistito al rinnovo delle cariche con un CDA completamente rinnovato e un nuovo Presidente, e di impegni economici perché è stato rinnovato il CCNL delle cooperative sociali con adeguamenti contrattuali pari al 6% circa.

“Il 2020 – continua Suzzani – si presenta con molte difficoltà a causa dell’epidemia che ha investito tutti noi e delle ripercussioni che questa ha avuto sui servizi, ma il CDA si sta già preparando da mesi per affrontare al meglio queste criticità e i cambiamenti che tutto questo porterà”.

Sono 377 gli operatori di Unicoop al 31 dicembre 2019 che lavorano nei servizi per anziani, disabili e prima infanzia. Per quasi la metà di questi nei primi mesi dell’anno Unicoop ha fruito della cassa integrazione a seguito della chiusura per legge a causa del Coronavirus. Nei mesi la situazione è nettamente migliorata: sono stati riaperti 11 Nidi, 8 servizi di assistenza scolastica e si confida a breve i due Centri Diurni per anziani della città.

“L’impegno per fronteggiare l’epidemia nelle nostre strutture è stato massimo – prosegue la Presidente – nella fase acuta abbiamo avuto pochissimi contagi nelle nostre strutture, tutti curati internamente, e zero decessi Covid. Poi nei mesi successivi molto impegno è stato dedicato alla riapertura in sicurezza dei servizi chiusi. Ora la sfida sarà a settembre con la partenza del nuovo anno scolastico ed educativo dove occorrerà stabilizzare con nuovi progetti tutte le gestioni”.