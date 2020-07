Una decina di mezzi abbandonati, tra cui un camper ed un motorino. E’ lo scenario (nelle foto) che appare in un cortile adiacente ad alcuni palazzi di via Divisione Partigiana Piacenza, come denuncia il Comitato “Rete” – Case Popolari.

“Abbiamo ricevuto segnalazioni riferite a mezzi in evidente stato di degrado, e questa è la situazione che abbiamo trovato: segnaleremo la questione al Comune, affinché – come già fatto per via Marinai d’Italia – si sgomberi la zona da queste carcasse, risalendo eventualmente ai proprietari”.