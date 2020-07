Versamento contributo di bonifica, proroga al 31 ottobre

Il Consorzio di Bonifica di Piacenza informa che gli avvisi di pagamento 2020, in corso di recapito, oltre alla ordinaria scadenza del 31 luglio recano già al loro interno la proroga della scadenza stessa al 31 ottobre.

“A seguito del posticipo della scadenza e della necessaria riduzione della capacità recettiva degli uffici presso la sede di Piacenza, nel rispetto delle prescrizioni normative post Covid-19 – si legge in una nota -, per eventuali necessità di chiarimenti, informazioni, richieste di rettifica si invita ad utilizzare lo strumento della Email indirizzando a catasto@cbpiacenza.it o a contattare il numero verde 800-219162 ampliato per linee ed orario fino al 31 ottobre dalle 8.30 alle 19.30 dal lunedì al venerdì”.

“Qualora si ritenesse comunque utile o necessario accedere agli uffici, al fine di limitare eventuali attese, si invita ad effettuare una prenotazione con una delle seguenti modalità: compilazione del form “APPUNTAMENTI per AVVISI/CARTELLE 2020” presente sul sito cbpiacenza.it; invio di una Email all’indirizzo catasto@cbpiacenza.it con indicazione del proprio numero di telefono; chiamata o invio Sms/Whatsapp al numero dedicato 3346811221. In tutti i casi sarete contattati telefonicamente per la fissazione di un appuntamento secondo le disponibilità”.