Via Damiani, conclusa la riasfaltatura “Prosegue la manutenzione di strade e marciapiedi”

Si è concluso, in anticipo rispetto ai tempi originariamente previsti, l’intervento di riasfaltatura di Via Damiani a Piacenza, che ha permesso di riqualificare completamente l’importante arteria stradale che collega Via Dante con l’intersezione con Via Leonardo Da Vinci. Sul tratto interessato è già stata realizzata la relativa segnaletica orizzontale. Si è intervenuti, nel contempo, anche su Via Tammi e Via Canzi con la sostituzione dei cordoli ammalorati e la realizzazione di nuova pavimentazione dei marciapiedi, mentre sono in fase di completamento i lavori in via Lanfranco.

“Quello su via Damiani è un ulteriore intervento di manutenzione straordinaria, che rientra nel complessivo programma dei lavori pubblici con il quale l’Amministrazione Barbieri sta riqualificando una serie di strade e marciapiedi della città, dal centro alle periferie alle frazioni”. Questo il commento dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi, che aggiunge: “La conclusione dei lavori in Via Damiani, per cui ringrazio gli uffici e l’impresa per la tempestività e l’attenzione dimostrate, permette di restituire alla perfetta fruizione una importante arteria cittadina e di aggiungere un ulteriore tassello alla riqualificazione delle strade dell’intera zona. Prima di via Damiani, infatti, erano già stati realizzati interventi sulla pavimentazione di Via Martiri della Resistenza e di Via Boselli, oltre che di Via Rogerio e Via Scoto e, prima ancora, di Via IV Novembre: tutti lavori che erano da lungo tempo richiesti dai cittadini. Prossimamente inoltre interverremo su Via Giordani giungendo così a concludere la riqualificazione dell’intero asse che da via Martiri della Resistenza raggiunge Piazza Borgo”.