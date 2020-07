Via Damiani, lavori in corso. Senso unico di marcia per una settimana

A integrazione delle modifiche alla viabilità già rese note, necessarie per consentire i lavori di ripristino della pavimentazione stradale in via Nasolini e via Damiani, il Comune di Piacenza informa che dalle ore 7 di mercoledì 8 luglio alle ore 24 di mercoledì 15 luglio, la stessa via Damiani sarà percorribile unicamente con direzione consentita dall’intersezione con viale Dante Alighieri a quella con via Leonardo da Vinci.

Solo i mezzi del trasporto pubblico potranno transitare in entrambi i sensi di marcia.