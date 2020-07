Via Poggiali, S. Marco e via S. Ulderico, limitazioni al traffico

Per consentire un intervento privato di rimozione di persiane pericolanti da un edificio, il Comune di Piacenza informa che, dalle ore 7 alle 17 di venerdì 31 luglio, in base all’avanzamento dei lavori si potranno verificare temporanee limitazioni al traffico in alcune vie del centro storico, con la sola esclusione di residenti e fruitori di posti auto che potranno circolare, in entrambi i sensi di marcia, laddove il cantiere lo consenta.

Il divieto di transito riguarderà via S. Ulderico, il tratto di via Poggiali tra via Mazzini e via S. Marco, nonché il tratto di via S. Marco tra via Poggiali e via S. Eufemia. Varrà per tutti, nelle tre vie, il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata. Nella fase di chiusura di via Poggiali, i veicoli che dovranno raggiungere il tratto di via compreso tra via S. Marco e via Borghetto, nonché la stessa via S. Marco, dovranno seguire un percorso alternativo transitando da via Mazzini, via S. Tomaso e via S. Marco.