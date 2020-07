Vigor, il centrocampista Giacomo Rossi va al San Donnino. Saluta anche il preparatore dei portieri Calvi

Con una nota ufficiale, la Vigor Carpaneto saluta e ringrazia il centrocampista Giacomo Rossi e il preparatore dei portieri Francesco Cavi.

“Rossi – si legge -, classe 1999, è reduce da un triennio in biancazzurro coinciso con le partecipazioni del sodalizio al campionato di serie D risultando ben presto tra i profili under più interessanti del girone. Per lui, una nuova avventura in Eccellenza al Borgo San Donnino. Cinque, invece, sono stati gli anni alla Vigor di Cavi (che ringrazia società e presidente per questo ciclo insieme), prezioso punto di riferimento per i portieri che tra Eccellenza e serie D si sono succeduti a Carpaneto. A entrambi va l’in bocca al lupo per il futuro”.