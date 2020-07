Villanova-Busseto, per verifiche strutturali chiude il ponte sulla provinciale. Cambia la viabilità

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che lunedì 27 luglio 2020 verrà chiuso al traffico, dalle ore 9 alle ore 15, il ponte sul torrente Ongina, lungo la Strada provinciale n. 588R, al km 14+215 nel Comune di Villanova, per consentire indagini e verifiche strutturali sul manufatto, finalizzate al monitoraggio e alle verifiche di sicurezza.

Per le stesse lavorazioni, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, nella sola giornata di martedì 28 luglio 2020, dalle ore 9 alle ore 18 verrà istituito il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e/o movieri. La possibile viabilità alternativa prevede il transito sulla Strada provinciale n. 26, per il tratto in provincia di Piacenza, in direzione Busseto-Cortemaggiore..

L’ufficio ‘Viabilità’ segnala inoltre che, a partire da lunedì 27 luglio 2020, verrà chiuso al transito anche il Ponte Verdi sul fiume Po, che collega Ragazzola (PR) con San Daniele Po (CR) per lavori.