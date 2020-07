Vincenzo Manzo si presenta “Vivrò 24 ore al giorno per il Piacenza”

“Sono contentissimo di essere allenatore di una società così importante e con una grande storia. Prometto grandissimo impegno e professionalità: vivrò 24 ore al giorno per il Piacenza, mettendo tutto me stesso per ottenere, tutti insieme, grandi risultati”.

Sono le prime parole da allenatore del Piacenza Calcio di Vincenzo Manzo, affidate ai microfoni della società in un video emozionale realizzato dal team di Tokio Studio e postato sulla pagina facebook del club biancorosso.

Il neo-tecnico, che subentra ad Arnaldo Franzini, è stato ufficializzato nel pomeriggio di mercoledì 1 luglio e verrà presentato alla stampa oggi, giovedì 2 luglio. Manzo ha firmato un contratto annuale, con opzione di rinnovo. Faranno parte del suo staff tecnico Manuel Lunardon (allenatore in seconda) e Fabio Ronzani (allenatore dei portieri). Nei prossimi giorni – ha annunciato il club biancorosso – sarà completato lo staff tecnico con l’ufficializzazione del preparatore atletico e del preparatore atletico dedicato alla prevenzione e recupero degli infortunati.

Manzo, 44 anni, originario di Salerno, ha battuto la concorrenza degli ex biancorossi Alberto Gilardino e Stefano Rossini e sarà chiamato a guidare una squadra con tanti volti nuovi. Fedelissimo del 4-3-3, arriva dall’esperienza sulla panchina del Legnano, portato dall’Eccellenza alla Serie D, terminata nel gennaio di quest’anno con le sue dimissioni. In precedenza ha guidato per tre anni il Borgosesia e per quattro il Chieri.