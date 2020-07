Volley B1 femminile, la Conad Alsenese alza il muro con Simona Galiero

Centimetri ed esperienza nel cuore della rete. La Conad Alsenese rinforza il reparto centrale con l’arrivo di Simona Galiero, centrale napoletana classe 1994 reduce dall’esperienza in Abruzzo con la maglia della Pallavolo Teatina (Chieti), venendo prima promossa dalla B2 e disputando poi la B1 nella scorsa stagione interrotta dal Coronavirus.

Nata il primo aprile 1994 nel capoluogo partenopeo, la Galiero è maturata nel decennio al Centro Ester, formazione napoletana che l’ha vista disputare le giovanili per arrivare fino alla B1, poi le esperienze sempre in Campania con le maglie di Arzano e Torre Annunziata, prima di toccare il Lazio e infine l’Abruzzo. Ora per lei la prima stagione mai così ad alta latitudine, “esplorando” per la prima volta il Nord pallavolistico.

“Per il ruolo di C1 – le parole del direttore sportivo della Conad Alsenese, Luca Baldrighi – cercavamo una ragazza che avesse grinta e fosse una trascinatrice, oltre ad avere esperienza di B1, un braccio importante e soprattutto centimetri a muro. L’occasione-Simona Galiero ci è stata consigliata e caldeggiata fortemente; i video parlano molto chiaro e le telefonate informative ci hanno schiarito ancora di più le idee. In lei abbiamo scoperto una persona molto solare, determinata e con le idee chiare; a detta di tutti, in campo si trasforma in lottatrice di razza che non contempla nel suo vocabolario la parola sconfitta. Da entrambe le parti c’era la volontà che la trattativa andasse a buon fine e in qualche ora si è giunti al risultato sperato. A lei chiediamo di essere una giocatrice di riferimento per la squadra, una trascinatrice e una guida per questo gruppo. Ha tutti i numeri per riuscirci e siamo certi che da noi troverà un po’ di “aria di casa” per poterlo fare”.

“E’ la mia prima esperienza al Nord – racconta Simona – era già da un po’ di anni che volevo provare questa avventura e sono contenta di poterla fare nella prossima stagione ad Alseno. Ho parlato con il direttore sportivo e con coach Alessandro Della Balda che mi conosce e ho percepito subito sensazioni positive da entrambi. Nasco come C2 e ora giocherò da C1, uno stimolo in più in questa mia prima stagione ad Alseno”.

IL PUNTO SULLA NUOVA CONAD ALSENESE – Con l’arrivo di Simona Galiero il roster della Conad Alsenese si avvicina al rush finale, arrivando in doppia cifra in merito ai tasselli apposti. La Galiero porta a tre il numero di centrali ufficializzate (insieme ad altri due volti nuovi, Eleonora Fava e Stefania Guaschino), mentre il reparto laterale conta quattro atlete (l’opposta Chiara Tonini e le bande Sara Gabrielli, Serena Tosi ed Emma Mandò). Due le palleggiatrici (Melania Lancini e Giulia Malvicini) e il libero Martina Pastrenge.