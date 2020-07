Tempo instabile nel weekend a Piacenza. Dopo una settimana all’insegna del sole, secondo gli esperti di 3b Meteo in vista c’è un nuovo break temporalesco. L’artefice del cambiamento sarà ancora una volta il vortice freddo posizionato tra il Mare del Nord e la Scandinavia e le caratteristiche del guasto saranno con ogni probabilità molto simili a quelle avutesi lo scorso weekend.

Nel dettaglio – le previsioni Arpae – sabato 11 luglio è previsto al mattino cielo velato per nubi alte; nel pomeriggio in pianura molto nuvoloso con piogge e temporali, sui rilievi nuvolosità variabile con rovesci sparsi; dalla sera nuvolosità variabile. Temperature minime del mattino comprese tra 18 °C sui rilievi e 21 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 27 °C sui rilievi e 32 °C in pianura.

Migliora domenica 12 luglio: al mattino tendenza ad attenuazione della nuvolosità; nel pomeriggio in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; dalla sera sereno. Temperature minime del mattino comprese tra 15 °C sui rilievi e 20 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 23 °C sui rilievi e 30 °C in pianura.