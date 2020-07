Tempo in prevalenza stabile nel weekend a Piacenza.

Sabato 25 luglio – le previsioni Arpae – è atteso cielo sereno per tutta la giornata, con al limite qualche annuvolamento sui rilievi, con occasionali rovesci o temporali. Temperature minime del mattino comprese tra 14 °C sui rilievi e 21 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 24 °C sui rilievi e 31 °C in pianura.

Quadro meteorologico sostanzialmente invariato anche domenica 26 luglio: al mattino in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi nuvolosità variabile; dalla sera in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi sereno o poco nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra 17 °C sui rilievi e 22 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 27 °C sui rilievi e 31 °C in pianura.