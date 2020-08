“Un anno tra difficoltà e grandissimi risultati per i nostri allievi”

A fine luglio è terminato l’anno accademico 2020 della scuola di danza Domenichino da Piacenza.

“Un anno fatto di grandissimi risultati ma anche di grandi difficoltà, proprio per questo gli esiti ottenuti da i nostri allievi sono, per noi, ancor più significativi – evidenziano le direttrici Michela Arcelli e Elisabetta Rossi -. Proprio per questo vogliamo comunicare gli importanti successi conseguiti. In attesa che la situazione mondiale si possa stabilizzare, continueremo a tutelare la salute dei nostri ragazzi, senza mai smettere di sostenerli e aiutarli a raggiungere i loro sogni”. Ecco quindi i risultati ottenuti dagli allievi.

Soljana Kapllani: Selezionata per il l’anno accademico 2020/2021 al prestigioso e pluripremiato Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez, Leiria in Portogallo; Anna Mariani: Selezionata per entrare al 5^ corso all’Accademia Ucraina di balletto a Milano; Brigitte Maddalena Fioretti: finalista audizione alla scuola inglese Central Ballet of School Londra, selezionata per il concorso mondiale TanzOlymp che si terrà a Berlino; Carolina De Giorgi: Selezionata per il summer course all’English National Ballet School e Academie Princesse Grace di Monaco.

Gaia Voltolini: finalista audizioni in diverse accademie europee: Central Ballet of School Londra, Ballett-Akademie der Hochshule Monaco di Baviera, Elmhurst School for Dance.-UK; Benedetta Bettinotti, Giovanna Bianco, Isotta Contardi e Aurora Rossi: selezionate per il nuovo corso special training con i docenti della Royal Ballet School di Londra a Livorno. Inoltre Brigitte Fioretti, Carolina De Giorgi, Camilla Fantini e Emma Tinelli sono state invitate per la seconda selezione di provini a Roma per la trasmissione Rai “Prodigi”.

