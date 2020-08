“Fellini degli spiriti”, la presentazione del documentario a Bobbio

Lunedì 31 agosto alle 21 e 15 a Bobbio (Piacenza) al cinema Le Grazie, si terrà la proiezione del film documentario di Anselma dell’Olio “Fellini degli spiriti”, presentato da Lella Ravasi Bellocchio.

Il documentario è stato realizzato in occasione dei 100 anni della nascita di Fellini, prodotto da Mad Entertainment con Rai Cinema in coproduzione con Walking the Dog, Arte e Rai Com e selezionato dal Festival di Cannes per Cannes Classics Sélection officielle 2020.

“Fellini degli spiriti” svela il lato intimo e spirituale del Maestro del cinema, raccontato attraverso documenti inediti e interviste, materiali d’archivio internazionali e di Rai Teche. L’interesse di Fellini per l’esoterismo non si limita alle consultazioni di tarocchi e sensitivi, si estende alla psicoanalisi e allo studio di altre dimensioni, sperimentando con il Prof. Gustavo Rol, conosciuto durante le riprese di Giulietta degli Spiriti. Uniti in vita e in ‘spirito’, Federico e Giulietta. Il documentario di Anselma Dell’Olio – già vincitrice del David di Donatello per La lucida follia di Marco Ferreri nel 2018 – ha già ricevuto numerosi consensi internazionali, con contratti di distribuzione mondiale in attesa di finalizzazione. Dell’Olio, voce autorevole, nota per la sua collaborazione professionale con Fellini, consegna al grande pubblico la scintilla magica dell’animo del regista, quella di cui è intrisa ogni sua pellicola, come l’ossigeno, che è ovunque, seppur nascosto alla vista.

Racconta la regista: “Fellini chiedeva a tutti i loro sogni, e se volevi, ti raccontava i suoi: altri ‘film’ magnifici. Leggeva nell’anima delle persone. Poi l’incontro con lo psicoanalista junghiano Ernst Bernhard, l’unica persona che riconosceva come maestro, ha approfondito la sua conoscenza del mondo onirico, l’uso del I ching, i Tarocchi e li ha utilizzati da par suo. Era sempre stato un frequentatore di Medium, sensitivi, maghi, cartomanti di ogni risma. Sapeva distinguere tra quelli con uno spessore reale e i saltimbanchi. Amava l’Astrologia: lo considerava una sapienza (non una fede) molto precisa. Frequentare Bernhard e leggere Jung gli hanno dato il permesso o la spinta di volare nella sua arte”.

Per l’occasione sarà presente in sala per dialogare con il pubblico e presentare il film, Lella Ravasi Bellocchio, analista junghiana, membro della Società italiana e internazionale di psicologia analitica, della Rivista di psicologia analitica, di “A.R.P.A” e del International Association for Analytical psychology e autrice di numerosi saggi.