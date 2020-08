40 anni fa la strage di Bologna, anche Piacenza rende omaggio alle vittime

Nel 40° anniversario della strage alla stazione ferroviaria di Bologna, anche il Comune di Piacenza – rappresentato dal consigliere Sergio Pecorara – ha preso parte alla cerimonia di commemorazione nel capoluogo emiliano-romagnolo, testimoniando la propria presenza con il Gonfalone della città retto dall’agente di Polizia Locale Paolo Periti.

“E’ difficile – sottolinea Sergio Pecorara – esprimere a parole l’intensità e la forza di un dolore che si percepisce in tutta la sua autenticità, nel silenzio commosso del ricordo come nella dignità delle voci che chiedono giustizia, rispetto e verità per le vittime di questa tragedia. Essere a Bologna, oggi, significa portare la solidarietà e la vicinanza dell’intera comunità piacentina, nel ricordo di coloro che persero la vita in quel vile, brutale attentato e nell’affetto che ci unisce, con sincera umanità, a tutti i loro cari”.

Le celebrazione istituzionale si è svolta nella cornice di piazza Maggiore, in collegamento streaming con la stazione ferroviaria per la deposizione delle corone in memoria dei Caduti nella sala d’attesa dove avvenne l’esplosione e, in piazzale Medaglie d’oro, per l’intitolazione della stazione stessa alle vittime del 2 agosto 1980.

“ARTISTI PER IL 2 AGOSTO, LA MARATONA SOCIAL” -Ligabue, gli Stadio, Luca Carboni. E ancora: Milena Gabanelli, Giorgio Diritti, Carlo Lucarelli e Paolo Fresu. Sono solo alcuni degli artisti ed esponenti del mondo della cultura e del giornalismo che partecipANO all’evento ‘Artisti per il 2 agosto’, la maratona social che si svolge domenica 2 agosto sulle pagine Facebook e Instagram dell’Assemblea legislativa e su www.cronacabianca.eu/tv per ricordare l’attentato del 1980 alla stazione centrale di Bologna.

Dopo il presidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime Paolo Bolognesi e la presidente dell’Assemblea legislativa Emma Petitti, si alterneranno, ogni mezzora, artisti, scrittori, musicisti e cantanti, impegnati a tenere viva la memoria con un videomessaggio, un ricordo, un brano musicale, un appello o un monologo teatrale. A fine giornata, sarà poi un video realizzato sul brano ‘Un giorno qualunque’ di Luca Taddia a commemorare la strage, chiudendo la maratona.

Ecco l’elenco completo dei personaggi, bolognesi e non solo, che parteciperanno all’iniziativa: Ligabue, Paolo Fresu, Luca Carboni, Stadio, Enrico Brizzi, Giorgio Comaschi, Dodi Battaglia, Giorgio Diritti, Marcello Fois, Angela Baraldi, Modena City Ramblers, Milena Gabanelli, Massimo Volume, Cristina D’Avena, Stefano Pesce, Antonella Beccaria, Franz Campi, Fabio Bonifacci, Loredana Lipperini, Altre di B, Cinzia Venturoli, Alex Boschetti, i writers che hanno realizzato i murales commemorativi a Bologna, Parma e Reggio.

40° STRAGE DI BOLOGNA, IL FRANCOBOLLO – Poste Italiane comunica che il 2 agosto viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato alla Strage di Bologna, nel 40° anniversario, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€. Tiratura: quattrocentomila esemplari. Foglio da quarantacinque esemplari. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura di Lucia Baldrati. La vignetta è stata selezionata dal concorso ”…Un attimo vent’anni”, ideato e gestito dall’Associazione tra i familiari delle vittime della Strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980”, riproduce una foto d’epoca che documenta i drammatici istanti immediatamente successivi all’attentato alla Stazione di Bologna. Completano il francobollo le leggende “40° STRAGE DI BOLOGNA”, “2 AGOSTO 1980” e “…..PER NON DIMENTICARE”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione della tariffa “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Bologna 1. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it. Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al costo di 15€.