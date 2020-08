6 Giorni delle Rose, annullata per maltempo la quinta serata. Martedì il gran finale

La pioggia caduta copiosamente su Fiorenzuola per tutta la giornata di lunedì ha costretto all’annullamento della quinta serata della 6 Giorni delle Rose, in corso di svolgimento da giovedì.

Martedì 4 agosto andrà in scena il gran finale con un programma leggermente esteso per fare spazio anche alla madison per Donne Elite che avrebbe dovuto svolgersi nella serata annullata. Il programma di martedì si aprirà alle 16 con le prime prove dell’omnium e della velocità femminile, per poi proseguire dalle 20 con le finali delle stesse discipline, a cui si aggiungeranno la madison Donne Elite e le ultime due prove della 6 Giorni a coppie: il giro lanciato e la madison.

Al momento i leader della generale sono Davide Plebani e Stefano Moro (Rosti) con punti 74, Lamon e Scartezzini secondi a 47 e Donegà – Amadio (La Rocca) a quota 32. La serata si concluderà con lo spettacolo dei fuochi d’artificio a tempo di musica.

L’accesso all’impianto è possibile anche al pubblico, nel rispetto delle norme vigenti, con l’obbligo di rispettare il distanziamento sociale e indossare la mascherina all’interno del Velodromo. Chi intende seguire le gare della 6 Giorni dal vivo dovrà anche compilare il modulo di autocertificazione Covid-19, che si consiglia di scaricare dal sito www.fiorenzuolatrack (nella sezione 6 Giorni delle Rose) al fine di velocizzare le operazioni all’ingresso.

LIVE STREAMING: La serata verrà trasmessa in live streaming dalle 20, su diversi canali online, fra cui la pagina Facebook ufficiale della 6 Giorni delle Rose. I link per seguire lo streaming sono disponibili sul sito www.fiorenzuolatrack.it.