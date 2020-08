Ad un anno dalla morte, è il giorno dei funerali di Elisa Pomarelli la ragazza piacentina di 28 anni uccisa il 25 agosto del 2019 da Massimo Sebastiani.

Alla chiesa dei Santi Angeli Custodi di Borgotrebbia sono giunti il sindaco Patrizia Barbieri, accompagnata dall’assessore Jonathan Papamarenghi e sono presenti tutte le autorità cittadine, tra cui il prefetto Daniela Lupo e il questione Filippo Guglielmino.

Il feretro, una bara bianca, è arrivata in chiesa accompagnata dalla mamma e dalla sorella.

All’interno della chiesa l’ingresso è limitato per mantenere le misure di distanizamento sociale: operatori di Croce Rossa provano temperatura a chi accede, mentre servizio d’ordine all’arrivo della bara è stato curato delle volontarie dellìassociazione “Non una di meno”.

All’inizio della cerimonia funebre è stata suonata la canzone preferita di Elisa, “Piccola stella senza cielo” di Luciano Ligabue, da una violinista.

Durante l’omelia don Pietro Cesena ha detto: “All’inizio è stata suonata piccola stella senza cielo, è una canzone che appartiene al passato. Questa piccola stella oggi ha trovato il suo cielo è con noi. Risplende in mezzo a noi in mezzo a tutti quegli incontri di persone che vogliono esprimervi il loro amore”.

Al termine del funerale, la bara è uscita dalla chiesa tra gli applausi dei presenti.

Le esequie si tengono dalle ore 16 nella chiesa dei Santi Angeli Custodi nel quartiere di Borgotrebbia, dove la giovane viveva con i genitori e le sorelle. In concomitanza è stato proclamato il lutto cittadino: come disposto dall’ordinanza comunale, dalle 15.30 alle 17 e 30 le bandiere sugli edifici pubblici verranno esposte a mezz’asta, mentre i titolari di attività commerciali sono invitati ad abbassare le saracinesche in segno di lutto dalle 16 alle 17; anche nei luoghi di lavoro l’invito è quello di osservare un momento di silenzioso raccoglimento durante lo svolgimento della cerimonia religiosa. Il provvedimento dell’Amministrazione comunale richiama inoltre l’obbligo, per tutti i cittadini che prenderanno parte al rito funebre, di osservare le normative vigenti dettate dall’emergenza sanitaria, assicurando in particolare il rispetto delle misure di distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Il corpo di Elisa Pomarelli venne ritrovato senza vita il 7 settembre del 2019. Accusato di omicidio volontario, aggravato dalla minorata difesa della ragazza, e distruzione di cadavere è il 45enne Massimo Sebastiani, amico di Elisa e reo confesso di averla uccisa. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il delitto avvenne il 25 agosto, dopo che la coppia si era incontrata per pranzare insieme. L’omicidio si sarebbe consumato in pochi minuti nel primo pomeriggio all’interno del pollaio dell’abitazione di Sebastiani a Campogrande di Carpaneto, dopo una discussione tra i due. L’uomo si era quindi dato alla fuga ed era stato rintracciato 13 giorni dopo a Sariano di Gropparello. Nei boschi è stato ritrovato il corpo di Elisa.