A Ferragosto arriva la “Notte dei Musei” a Bobbio

Per il weekend di Ferragosto, è in arrivo un ricco programma di visite a Bobbio (Piacenza).

Venerdì 14 Agosto, in occasione della «Notte dei Musei», i musei del borgo piacentino saranno aperti in fascia serale dalle 21 alle 24. Apertura dunque anche per il Museo dell’Abbazia e il Museo Collezione Mazzolini, con le loro raccolte che spaziano dal Medioevo all’arte del Novecento.

Per conoscere le meraviglie del borgo, sabato 15 Agosto alle ore 10 è in programma la visita “Alla scoperta di Bobbio”, una passeggiata culturale alla scoperta dei principali monumenti della città di Bobbio. La visita ha una durata di circa 2 ore e la quota di partecipazione è di 8 € a persona. Ritrovo alle ore 10 presso lo IAT di Piazza San Francesco (la visita sarà attivata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti).

Per continuare il Ferragosto all’insegna della Cultura, sabato 15 agosto alle 15 e alle 17 visita guidata al Museo dell’Abbazia e al Museo Collezione Mazzolini, entrambe con una durata di 35-40 min. ciascuna. Il costo per la visita a uno dei due musei è di 5 € comprensivo di biglietto d’ingresso al Museo; per entrambe le visite il costo è di 10 € comprensivo dei due biglietti d’ingresso (visite attivate al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti). Alle 21,30, inoltre, visita guidata gratuita in notturna al Castello Malaspina con prenotazione obbligatoria al numero 349 8078276.

Anche domenica 16 agosto il Museo dell’Abbazia e il Museo Collezione Mazzolini saranno aperti su prenotazione alle 11 e alle 15:00, con visite guidate alle 14,15 (Museo Collezione Mazzolini) e alle 17:00 (Museo dell’Abbazia) della durata di 35-40 min. ciascuna. Il costo per la visita a uno dei due musei è di 5 € comprensivo di biglietto d’ingresso al Museo; per entrambe le visite il costo è di 10 €, includendo anche in questo caso entrambi i biglietti d’ingresso (visite attivate al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti).

Per tutte le visite è obbligatoria la prenotazione al numero 349 8078276. Durante le visite è d’obbligo l’uso della mascherina e mantenere la distanza prevista dalle disposizioni in vigore.