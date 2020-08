A Formigine Irma Siri (Cadeo Carpaneto) vince in volata. Quarta Arianna Giordani (VO2 Team Pink)

Sabato scorso ci era andata vicino a Bovolone, ora a sette giorni di distanza può finalmente festeggiare in una vittoria dal sapore speciale. L’arrivo sul pavé all’ombra del castello di Formigine (Modena) porta nuovamente bene a Irma Siri, ciclista Esordiente ligure del Cadeo Carpaneto che bissa il successo del 2019 nella stessa corsa modenese. Per la promettente ciclista di Vallecrosia, la vittoria è arrivata allo sprint precedendo la veneta Asia Sgaravato (Petrucci Ekoi). Nella classifica dei primi anni, nono posto per la bresciana Asia Zanardini.

Una gara che ha visto protagoniste anche le atlete di un altro sodalizio piacentino, il VO2 Team Pink. Nel sabato in sella su strada, tre “panterine” si sono piazzate nella top ten nelle due corse in programma. In quella per Esordienti, dominata da Irma Siri, la piacentina Arianna Giordani ha chiuso quarta. Successivamente, è andata in scena la gara Allieve (nove tornate del circuito), conclusa sotto la pioggia e nuovamente allo sprint, questa volta dominato dalla “solita” Eleonora Ciabocco (Team Di Federico), al tris stagionale. In casa VO2 Team Pink, quarto posto per la torinese Martina Sanfilippo e settima piazza per la reggiana Elisa Incerti, in gara nel giorno del suo sedicesimo compleanno.

Oggi, domenica 30 agosto, il sodalizio del presidente Gian Luca Andrina sarà impegnato con la formazione Donne Juniores nella gara Open che prenderà il via alle 15. Tra le “panterine” al via, anche le due azzurrine Francesca Barale ed Eleonora Camilla Gasparrini, reduci dagli Europei su strada in Francia con la Gasparrini neo-campionessa continentale di categoria.

Risultati Formigine

Ordine d’arrivo Donne Esordienti: 1° Irma Siri (Cadeo Carpaneto) 28 chilometri 500 metri in 52 minuti, media 32,885 chilometri orari, 2° Asia Sgaravato (Cycling Team Petrucci Ekoi), 3° Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera), 4° Arianna Giordani (VO2 Team Pink), 5° Linda Sanarini (Scuola Ciclismo Vo’), 6° Giulia Benedet (Young Team Arcade), 7° Erja Giulia Bianchi (Ju Green Gorla Minore), 8° Camilla Colombo (Ju Green Gorla Minore), 9° Paola Tarolli (Alto Adige-Sv Sudtirol), 10° Vanessa Moser (Team Femminile Trentino)

Classifica Donne Esordienti secondo anno: 1° Irma Siri (Cadeo Carpaneto), 2° Asia Sgaravato (Cycling Team Petrucci Ekoi), 3° Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera), 4° Arianna Giordani (VO2 Team Pink), 5° Giulia Benedet (Young Team Arcade), 6° Camilla Colombo (Ju Green Gorla Minore), 7° Paola Tarolli (Alto Adige-Sv Sudtirol), 8° Vanessa Moser (Team Femminile Trentino), 9° Virginia Iaccarino (Team 1971), 10° Alessia Di Pilato (Awc Re Artù General System)

Classifica Donne Esordienti primo anno: 1° Linda Sanarini (Scuola Ciclismo Vo’), 2° Erja Giulia Bianchi (Ju Green Gorla Minore), 3° Susan Paset (Young Team Arcade), 4° Chantal Pegolo (Team Spercenigo Friuli), 5° Giulia Limonta (Valcar-Travel & Service), 6° Carolina Esposto Giovanelli (Alma Juventus Fano), 7° Valentina Maltempi (Bicifestival), 8° Giada Silo (Scuola ciclismo Vo’), 9° Asia Zanardini (Cadeo Carpaneto), 10° Alice Pascucci (Bici Adventure Team)

Classifica Donne Allieve: 1° Eleonora Ciabocco (Team Di Federico) 51 chilometri 300 metri in 1 ora 28 minuti, media 34,977 chilometri orari, 2° Serena Romeo Brillante (Ciclistica Bordighera), 3° Valentina Zanzi (Awc Re Artù General System), 4° Martina Sanfilippo (VO2 Team Pink), 5° Elisa De Vallier (Top Girls Fassa Bortolo), 6° Ambra Vettorello (Industrial Forniture Moro-Trecieffe), 7° Elisa Incerti (VO2 Team Pink), 8° Erika Viglianti (Team Di Federico), 9° Sara Ait Fares (Veloce Club Borgo), 10° Alice Carniato (Young Team Arcade).

Nelle foto di Fabiano Ghilardi, la volata finale che ha visto trionfare Irma Siri a Formigine