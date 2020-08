A Gragnano due nuovi semafori acustici per non vedenti

Con una recente variazione di bilancio il Comune di Gragnano (Piacenza) ha provveduto a tre significativi interventi di messa in sicurezza stradale.

Il primo riguarda la riqualificazione dell’incrocio tra le strade provinciali 7 e 11 a Gragnanino, con il completo rifacimento dell’impianto semaforico. “Da qualche tempo, infatti, – spiegano il Sindaco Patrizia Calza e l’Assessore Cristiano Schiavi – il semaforo “intelligente” che lasciava transitare con precedenza gli utenti sulla Provinciale che collega Borgonovo a Piacenza facendo scattare lo “stop” solo in presenza di veicoli provenienti da Gragnano e diretti a Campremoldo, registrava un malfunzionamento. Dopo qualche tentativo di ripristino andato a vuoto, abbiamo preso la decisione di provvedere appena possibile alla sostituzione dell’impianto: i lavori sono stati affidati a Signal Gest s.r.l. che ha provveduto a montare una telecamera fissa di nuovissima realizzazione che rilevando la presenza di veicoli o persone fa scattare la chiamata veicolare”.

Tutto l’impianto è stato oggetto di sostituzione dei manufatti e di messa a norma; è stata poi disposta la chiamata pedonale con avvisatore acustico per non vedenti, con volume automatico del dispositivo sonoro in base al livello del rumore rilevato. Si è infine sostituita la segnaletica verticale e rifatta quella orizzontale. “L’opera di riqualificazione tuttavia non è finita – fanno sapere gli amministratori – altri interventi sono previsti ai fini di una ulteriore messa in sicurezza, ma è necessario ora attendere per due ragioni: trattandosi di strade provinciali, occorre ottenere il nulla-osta dell’ente proprietario; inoltre, poiché in autunno il Consorzio di Bonifica dovrebbe svolgere lavori di messa in sicurezza del rio Gragnano che transita in loco, è opportuno attendere la conclusione di questi interventi”.

Con lo stesso provvedimento di incarico si è poi provveduto al posizionamento di un dosso in via Cigala Fulgosi a Gragnano, “per porre rimedio al pericolo causato dall’alta velocità dei veicoli”. Infine Signal Gest s.r.l. ha riqualificato l’altro impianto semaforico presente in via Roma a Gragnano, di fronte al plesso scolastico, predisponendo l’impianto sonoro per favorire l’attraversamento degli ipovedenti. “In questo modo – conclude il sindaco – tutti i quattro impianti semaforici del Comune di Gragnano – a Casaliggio, nel capoluogo, a Gragnanino e in località Madonna del Pilastro – risultano dotati di avvisatori acustici per non vedenti. Un piccolo risultato a cui però tenevamo particolarmente”.