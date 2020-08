Agli arresti domiciliari, esce di casa senza permesso: 30enne arrestato

Nella serata del 4 agosto, alle 21:30 circa, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piacenza hanno arrestato un 30enne nato in Marocco per evasione.

Secondo quanto riporta l’Arma, l’arresto è avvenuto in seguito a una serie di controlli delle persone sottoposte a misure restrittive. I militari, verso l’ora di cena, si sono recati in zona Peep a Piacenza presso l’abitazione dove il 30enne si trovava agli arresti domiciliari dal 24 aprile scorso, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per aggravamento della misura cautelare per lesioni personali, evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

In casa – spiegano i carabinieri -, all’atto del controllo, c’erano la madre ed il fratello, i quali hanno riferito che il loro familiare sarebbe rientrato di lì a poco al termine del turno di lavoro. Poco dopo, il 30enne è giunto a casa a bordo del sua moto: al fine di effettuare ed accertare tutte le necessarie verifiche del caso, i militari lo hanno quindi portato in caserma in via Beverora.

Qui hanno accertato che il giovane magrebino non aveva alcuna autorizzazione ad uscire dal proprio domicilio per lavoro: è stato quindi arrestato e , così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, ricollocato agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo al Tribunale di Piacenza.