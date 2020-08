Al “Pavesi” scendono in pista i giovani nel memorial Corradi

Andrà in scena lunedì (24 agosto) al Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) il Memorial Benvenuto Corradi, gara giovanile intitolata alla memoria di uno degli storici volontari del Velodromo (da tutti conosciuto con il soprannome di “Pacio”), che vedrà in pista la categoria Esordienti e Allievi, donne e uomini.

Le quattro categorie si misureranno in altrettanti omnium, tutti su tre prove, composti da scratch, tempo race e corsa a punti. Inizio gare previsto per le 17 e accesso all’impianto consentito con mascherina e autocertificazione, nel rispetto di tutte le norme anti Covid.

La manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Velodromo Attilio Pavesi (Fiorenzuola d’Arda)”.