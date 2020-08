Andrea Piras (Cadeo Carpaneto) settimo a Camerata Picena

Settimo posto nelle Marche per Andrea Piras, Juniores brianzolo dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto in luce a Camerata Picena (Ancona) nella Coppa Crono Porte Garofoli. Per lui, settimo posto nella corsa contro il tempo che ha visto la doppietta della Ciclistica Trevigliese: primo Lorenzo Milesi, secondo Davide Piganzoli.

Risultati

Coppa Crono Porte Garofoli Juniores: 1° Lorenzo Milesi (Ciclistica Trevigliese) in 31minuti 1 secondo 085, media 47,39 chilometri orari, 2° Davide Piganzoli (Ciclistica Trevigliese) a 28 secondi, 3° Andrii Ponomar (Team Franco Ballerini Due C) a 1 minuto 4 secondi, 4° Gianmarco Garofoli (Team LVF) a 1 minuto 13 secondi, 5° Daniel Quaglietti (Big Hunter Beltrami Tsa Seanese) a 1 minuto 52 secondi, 6° Lorenzo Masciarelli (Callant Pauwels Sauzen) a 1 minuto 53 secondi, 7° Andrea Piras (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto) a 1 minuto 57 secondi, 8° Lorenzo Germani (Team Work Service Romagnano) a 1 minuto 57 secondi, 9° Riccardo Djordjevic (Valdarno Regia Congressi Seiecom) a 2 minuti 4 secondi, 10° Christian Bagatin (Canturino 1902) a 2 minuti 5 secondi.