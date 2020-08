“Animale tenuto in condizioni non indonee”, i carabinieri sequestrano il cane

“Il cane non viene tenuto in condizioni idonee”: con queste motivazioni i carabinieri della Sezione Radiomobile di Piacenza hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, e contestuale informazione di garanzia, emesso dal GIP di Piacenza nei confronti di un 23enne piacentino per abbandono di animali.

Il cane, un American Staffordshire, a quanto pare veniva lasciato da solo per diverso tempo e non sarebbe stato in buone condizioni.

fonte foto: wikipedia