Annullato il Mercato Europeo. “Troppo rischioso, non possiamo abbassare la guardia”

L’edizione 2020 del Mercato Europeo, la cui organizzazione a Piacenza era prevista per il fine settimana tra il 18 e il 20 settembre sul Pubblico Passeggio, non si terrà. La decisione di non procedere alla concessione dell’autorizzazione allo svolgimento della kermesse è stata comunicata ufficialmente oggi, anche alle associazioni di categoria, dall’Amministrazione comunale.

“Una decisione ponderata – sottolinea il sindaco Patrizia Barbieri, affiancata dall’Assessore Stefano Cavalli– e coerente con la necessità di continuare a garantire alla nostra comunità l’impegno prioritario di tutela della salute pubblica, d’intesa anche con l’Asl. Un evento così partecipato avrebbe comportato, seppure con l’adozione di tutte le misure precauzionali previste, una possibile occasione di rischioso assembramento e non possiamo permetterci di abbassare la guardia davanti a una situazione epidemiologica che presenta ancora criticità. Ringraziamo gli organizzatori per l’atteggiamento sempre propositivo e improntato alla responsabilità, nell’auspicio che il 2021 possa riservarci l’occasione di un’edizione ancor più riuscita e di successo rispetto alle precedenti””