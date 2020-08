Appennino Festival, doppio appuntamento a Pigazzano e a Bobbio

Dal tradizionale recital di poesia e musica della notte di San Lorenzo alle atmosfere delle corti medievali e rinascimentali. È un doppio appuntamento quello che Appennino Festival mette in calendario per lunedì 10 e martedì 11 agosto.

Oggi, lunedì, infatti la rassegna diretta artisticamente da Maddalena Scagnelli sale a Pigazzano, dove come ogni anno è in programma il recital di poesia e musica: l’appuntamento è alle 21.30, anche se già alle 21 la delegazione Fai di Piacenza curerà una breve visita al borgo con una breve introduzione storico-artistica che verrà replicata anche alla fine della serata alle 23. Protagonista dell’evento sarà la poesia: in particolare sono previsti gli interventi delle poetesse e scrittrici Giusy Giusy Càfari Panìco, Francesco Gallina, Liliana Palumbo e Stella Poli. Gli intermezzi musicali invece sono a cura dell’arpista Valeria Pilastro.

L’happening di San Lorenzo è uno degli appuntamenti più attesi dell’Appennino Festival: da diversi anni infatti la rassegna invita i piacentini a riveder le stelle dalla balconata sul Trebbia con l’accompagnamento di poeti e musicisti in una serata ricca di sorprese, come è in un happening.

Martedì 11 agosto, invece il Festival approda a Bobbio: nel chiostro di San Colombano (o in caso di maltempo all’Auditorium Santa Chiara) alle 21.30 il gruppo “La Rossignol” presenterà “Arie e danze delle corti tra Medioevo e Rinascimento”. Il concerto, che si inserisce nel Progetto “On the road” e vedrà intervenire anche gli Enerbia, ha come protagonista una formazione di grande talento: lo studio delle fonti dirette, le indagini storiche, organologiche ed iconografiche, la grande attenzione all’aspetto spettacolare del proprio lavoro hanno portato la Compagnia, sin dal 1987, a un’intensa attività artistica, in Italia, Portogallo, Svizzera, Francia, Germania, Israele, Tunisia, Algeria, Egitto, Russia, Grecia, India, Cina, Giappone, Romania, Cipro, Spagna, Siria, Libano, Marocco, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Malta, Turchia, Pakistan, Austria, Polonia, Brasile, Albania, Taiwan, Messico, Città del Vaticano, Australia, Kenia, Slovenia, Croazia, Svezia, Colombia, Bolivia, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Scandinavia, Kazakhistan, Venezuela, USA, Arabia Saudita, Paraguay, Belgio, Indonesia, Vietnam, Bahrein con concerti e spettacoli in festival e rassegne di grande prestigio.