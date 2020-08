Asia Zanelli rinforza il Cadeo Carpaneto

Nuovo innesto nella rosa femminile del Cadeo Carpaneto, che dà il benvenuto ad Asia Zanelli, ciclista bresciana che andrà a rinforzare la formazione Donne Allieve del sodalizio piacentino.

Nata il 4 settembre 2005 a Brescia, Asia abita a Bagnolo Mella (Brescia) e nella scorsa stagione ciclistica ha difeso i colori del Cicli Fiorin, laureandosi anche campionessa regionale lombarda su pista a Dalmine (Bergamo) nella Velocità a squadre Donne Esordienti in coppia con Federica Venturelli.

JUNIORES IN EMILIA – Ferragosto in sella per la formazione Juniores dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto, impegnata sabato a Massa Finalese (Modena) nell’ottavo Gran Premio dell’omonima località emiliana. Il via è previsto alle 15 con un circuito di 5 chilometri e mezzo da ripetersi 21 volte per un totale di 115 chilometri e 500 metri. Sei i ciclisti che comporranno la squadra per questo impegno: Daniele Anselmi, Gabriele Coloberti, Lorenzo Ghirardi, Luca Rizzi, Giosuè Epis e il modenese Francesco Calì, che dunque “giocherà in casa”.