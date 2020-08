Assigeco, al via tre giorni di test medici e atletici a porte chiuse

Prima presa di contatto per il gruppo dei giocatori italiani con il mondo Assigeco Piacenza in vista della ripresa dei lavori per la prossima stagione. I cestisti si ritroveranno a partire da domani, 31 agosto, al Campus di Codogno fino a mercoledì 2 settembre.

La giornata di martedì 1 settembre – informa la società in una nota – sarà dedicata alle visite mediche e a tutta una serie di test funzionali con la supervisione dello staff dei preparatori atletici e dei fisioterapisti. Dopo un ulteriore ciclo di valutazioni con lo staff medico, i giocatori si ritroveranno il giorno successivo per l’ultima serie di lavori funzionali, prima di far rientro a casa. Il pre-raduno si svolgerà rigorosamente a porte chiuse e nel pieno rispetto dei protocolli e delle normative Anti-Covid19 – si legge nella nota -. La ripresa ufficiale dell’attività è fissata per martedì 15 settembre sempre al Campus di Codogno quando lo staff tecnico di coach Stefano Salieri potrà contare sul gruppo al completo.