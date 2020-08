“Ci sono alcune situazioni che a Piacenza si presentano da anni, da anni segnalate, senza che vengano presi provvedimenti”.

Inizia così la segnalazione di un lettore, che ha contattato la nostra redazione inviando le foto che pubblichiamo: “In via Pietro Cella – spiega – da anni vige il divieto di transito ai mezzi pesanti, ma ne transitano a decine tutti i giorni, mentre il passaggio pedonale davanti all’ufficio postale è sempre occupato da auto; allo stesso modo in via Malchioda, via Gianelli, via Panini nonostante il divieto ci sono perennemente camion parcheggiati. Anche in via Puccini, nonostante ben tre cartelli di divieto, vi transitano contromano tranquillamente”.

Foto 3 di 5









“Tutte situazioni – conclude – che vengono segnalate da tempo, e che da tempo restano impunite”.

Se volete segnalare situazioni di degrado e trascuratezza inviate mail e foto a redazione@piacenzasera.it