Auto ribaltata su un lato dopo l’incidente.

Non ha fortunatamente fatto registrare gravi feriti lo scontro avvenuto nel primo pomeriggio del 18 agosto in via Manfredi a Piacenza. E’ accaduto all’intersezione con via Nasalli Rocca, davanti all’ex cinema President. Coinvolta nel sinistro una Suzuki, finita ribaltata su un lato dopo l’impatto, per cause in corso di accertamento, con una Lancia.

Foto 2 di 2



Sul posto i soccorsi del 118 con l’ambulanza della Pubblica Assistenza insieme agli agenti della polizia locale, che si occupano dei rilievi. Per consentire la messa in sicurezza dei veicoli e il ripristino della viabilità, è stata temporaneamente chiusa al traffico la carreggiata di via Manfredi in direzione di piazzale Genova.