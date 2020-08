Bakery, lunedì 31 agosto tornano ad allenarsi i ragazzi delle giovanili “Clima d’entusiasmo”

Dopo tanti mesi lontani dal parquet, torneranno in campo i ragazzi del settore giovanile della Bakery Basket Piacenza. I giovani biancorossi, dallʼunder 13 allʼunder 20, lunedì 31 agosto riassaporeranno il gusto del basket, dopo gli allenamenti a distanza sul web e le attività online che in questi mesi di stop forzato avevano visto protagonisti i biancorossi.

“Ci tenevamo davvero tanto a ricominciare con lʼattività sportiva dei nostri ragazzi – spiega Simone Zamboni, responsabile settore giovanile Bakery Basket – per dare loro un messaggio e riportarli a contatto con la pallacanestro. Tutti noi, allenatori e società, stiamo lavorando e ci impegneremo al massimo per fare in modo che questa ripresa avvenga per gradi, garantendo agli atleti e alle famiglie il pieno e rigoroso rispetto delle norme di sicurezza sanitaria”.

“Ripartiamo in un clima di entusiasmo, tornando ad emozionarci e a vivere tutti insieme la nostra passione più grande. Saranno settimane in cui lavoreremo per trasformare le difficoltà in occasioni – aggiunge il responsabile giovanile della Bakery Basket – concentrandoci sulla loro crescita e cercando di massimizzare ogni istante speso in campo; il mondo Bakery in questi mesi ha continuato a lavorare per prepararsi alla nuova stagione, gli allenamenti del settore giovanile saranno condotti seguendo le direttive arrivate dalla Federazione Italiana Pallacanestro e dalle autorità competenti, garantendo a tutti la massima sicurezza e la giusta attenzione a ogni piccolo dettaglio”.

“I gruppi dei nostri ragazzi saranno seguiti da uno staff rinnovato rispetto alle ultime stagioni, abbiamo deciso di investire su figure del territorio che si metteranno in gioco in questa sfida. Ringrazio la società che da 10 anni continua a crescere, punta sui giovani, sui valori che lo sport trasmette e ci ha messo nella condizione di poter organizzare questi allenamenti”, conclude Zamboni.