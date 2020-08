Bando affitto 2019: approvata la graduatoria, ammesse 856 domande

È stata approvata la graduatoria dei partecipanti al Bando di concorso pubblico per la concessione di contributi integrativi a valere sul Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, relativamente all’anno 2019 (“Bando affitto 2019”), con conseguente avvio delle procedure per la liquidazione di oltre 758 mila euro di contributi.

Nel periodo di pubblicazione del Bando, dal 15 gennaio al 7 marzo 2020, – fa sapere il Comune di Piacenza – sono state presentate 942 domande, di cui 856 accolte e finanziate fino ad esaurimento dei fondi disponibili e 86 escluse. Con le risorse a disposizione verranno ammesse a contributo le prime 593 domande, mentre grazie ai fondi che saranno resi disponibili a breve dalla Delibera regionale n. 602/2020, verranno in seguito finanziate le altre 179 domande.

Gli atti potranno essere visionati, con i limiti previsti della legge sul diritto di accesso, mediante richiesta ai Servizi Sociali – Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa con sede in via XXIV Maggio 26/28 dove sono conservati, previo appuntamento telefonico ai numeri 0523-492162 e 0523-492169. Gli elenchi, con gli opportuni accorgimenti a tutela della riservatezza, sono disponibili sul sito del Comune di Piacenza, nella sezione Servizi Sociali e all’Albo pretorio on line.