“Bilancio positivo per la cultura a Ferragosto, segno di una città che vuole ripartire”

Un Ferragosto all’insegna delle istituzioni culturali, non solo per chi è rimasto in città, ma anche per i visitatori stranieri che hanno sfidato calura e afa per visitare Palazzo Farnese, la cupola della Cattedrale e una piazza Cavalli assolata, quindi ancor più affascinante coi suoi segni iconografici e i suoi monumenti equestri, quasi uscisse da un romanzo di Buzzati.

Dice in proposito l’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi: “Sono molto soddisfatto per il successo registrato all’Arena Daturi in occasione della prima nazionale dell’ultimo film di Giorgio Diritti dedicato alla figura dell’artista emiliano Antonio Ligabue, con Elio Germano, successo per il quale mi sento di congratularmi con l’associazione Cinemaniaci, che promuove l’evento su affidamento del Comune. Mi ha fatto molto piacere anche sapere che il 15 agosto più di duecento persone, in larga parte turisti stranieri, abbiano visitato i Musei di Palazzo Farnese. E’ vero che molti piacentini hanno preso d’assalto le nostre vallate, ma è altrettanto vero che se riusciamo a fornire alla nostra utenza la possibilità di visitare le bellezze artistiche della città attraverso un’adeguata promozione, possiamo avere buoni risultati, che lasciano sperare e che, essendo in linea con quelli del 2019, sono andati ben oltre le aspettative meno rosee che avevamo”.

Sottolinea inoltre l’assessore alla Cultura: “Finalmente, sono state acquistate 120 radioguide che verranno date in dotazione alle guide turistiche quando saranno impegnate nell’accompagnare gruppi e comitive di visitatori tra musei, piazze, monumenti e quant’altro. Ci adeguiamo alle principali realtà culturali. Gli operatori del settore potranno infatti far uso dell’apposito microfono, mentre i visitatori saranno dotati di cuffie monouso che daranno la possibilità di ascoltare ciò che verrà detto dalle esperte guide, evitando assembramenti in questa fase dell’emergenza Covid, peraltro molto delicata”.