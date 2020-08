Brutta caduta per un motociclista nel pomeriggio di domenica 30 agosto.

Secondo quanto ricostruito, il centauro – di età intorno ai 60 anni – avrebbe fatto tutto da solo e non ci sono altre persone coinvolte nell’incidente, avvenuto sulla strada provinciale 412 in alta Val Tidone, zona Diga del Molato (Piacenza).

Immediati sono scattati i soccorsi: sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Agazzano, l’autoinfermieristica del 118 di Piacenza e l’elisoccorso da Parma.

L’uomo, che risultava cosciente al momento dei soccorsi, è stato trasportato in volo dall’eliambulanza all’ospedale Maggiore di Parma: le sue condizioni sono serie ma non si trova in pericolo di vita.