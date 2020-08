Buone prestazioni per i nuotatori della Nino agli italiani

Dopo gli esordienti, sono potuti tornare a gareggiare anche i nuotatori della Nino Bixio più grandi.

Per la squadra piacentina sono scesi in vasca nel Campionato Italiano di Categoria su base Regionale svoltosi a Lodi l’1 e il 2 agosto 2020, Emma Dordoni, Marta Saltarelli, Simone D’Ascanio, Alessandro Malfasi, Nicolò Ronca e Luca Trespidi.

Buone le prestazioni degli atleti della Nino Bixio, ovviamente desiderosi di dare il massimo dopo lo stop delle competizioni e degli allenamenti imposto dal Covid19. I ragazzi sono tornati ad allenarsi da un paio di mesi soltanto, ma sono riusciti a riprendere i tempi fatti prima della pandemia e in alcuni casi, addirittura a migliorarli. Soddisfatto il tecnico Frovi, che sta già pensando al nuovo anno agonistico, organizzando un ritiro con tutti i ragazzi sulle nostre colline, a Ferriere, per ricominciare con entusiasmo la nuova stagione.

Bene la ripresa delle gare per Simone D’Ascanio che ha migliorato il suo tempo personale in vasca lunga nei 100 stile libero, finendo in 56”22 e nei 200 stile libero, col tempo di 2’01”79; ha gareggiato anche nei 400 stile libero in 4’18”81.

Hanno partecipato anche : Emma Dordoni nei 200 stile libero col tempo di 2’24”00 e nei 200 misti in 2’42”60, Marta Saltarelli nei 200 dorso col tempo di 2’44”88, Alessandro Malfasi nei 50 stile libero in 25”53, nei 100 stile libero in 56”26 e nei 50 delfino in 28”09, Nicolò Ronca nei 50 farfalla in 28”66 e Luca Trespidi nei 200 delfino in 2’43”90.