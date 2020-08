Calcio Eccellenza, per il centrocampo della Vigor Carpaneto c’è Gabriel Anarfi

Nuovo arrivo in casa Vigor Carpaneto, che rinforza il centrocampo con l’arrivo di Gabriel Anarfi. Di origini ghanesi, Anarfi è nato il 22 febbraio 1999 a Parma e arriva dal biennio in serie D al Delta Calcio Rovigo, dove nell’ultima stagione ha giocato con Alessandro Vecchi, altro volto nuovo della formazione piacentina. In precedenza, nell’annata calcistica 2017-2018 ha militato nel Lentigione in serie D incrociando la strada della Vigor, all’epoca impegnata nella sua prima esperienza in quarta serie, mentre i primi passi erano arrivati nella Langhiranese tra Juniores e prima squadra in Promozione.

“I suoi ruoli preferiti – commenta il direttore sportivo Marzio Merli – sono ala e mezz’ala, ha doti tecniche e fisiche importanti, con la velocità con e senza palla al piede che è la sua qualità principale. Arriva dal biennio al Delta dove la concorrenza era altissima e quest’anno si scommette sulla sua consacrazione”.

“Anch’io mi aspetto molto da questa stagione – fa eco Gabriel- e sono carico e motivato per questa nuova avventura. Non mi aspettavo la chiamata della Vigor, una squadra che mi ricordo dai tempi di Lentigione e che mi sembrava tosta, oltre che un bell’ambiente. Sulla mia scelta ha inciso un po’ anche l’arrivo di Alessandro Vecchi, con cui ero in rosa lo scorso anno al Delta: è un giocatore di esperienza che può aiutare a far maturare i giovani”.