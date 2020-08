Calcio Eccellenza, venerdì si raduna la Vigor Carpaneto 1922

Vacanze agli sgoccioli per la Vigor Carpaneto 1922, formazione piacentina che parteciperà al campionato di Eccellenza dopo la rinuncia alla serie D.

Venerdì pomeriggio la prima squadra biancazzurra si radunerà al centro sportivo “San Lazzaro” di Carpaneto per il primo allenamento diretto dal nuovo tecnico Francesco Cristiani per poi affrontare un periodo intenso di sedute, con l’orizzonte rivolto all’inizio del campionato che è fissato per domenica 11 ottobre, preceduto dalla Coppa Italia di categoria. Il raduno si svolgerà nel rispetto dei protocolli Anti-Covid 19 e sarà a porte chiuse, permettendo alla società di oliare i meccanismi organizzativi necessari in materia.

Un primo approccio, dunque, in campo e fuori per la realtà biancazzurra, attualmente un cantiere aperto nella costruzione della rosa in vista della partecipazione alla massima serie regionale emiliano-romagnola.