Calcio giovanile, riparte l’attività dell’Academy Fiorenzuola

Calcio giovanile, U.S. Fiorenzuola 1922 comunica che, seguendo le disposizioni delle autorità competenti in materia di protocollo Covid-19, sono state decise le date per l’inizio dell’attività dell’Academy rossonera in vista della stagione 2020/2021.

Qui di seguito la prima settimana di lavoro per le varie squadre della fascia agonistica:

Juniores Nazionale: inizio mercoledì 2 settembre 2020 ore 18.00 – Prima settimana di lavoro (2/3/4/5 settembre 2020)

Under 17 Elite: inizio lunedì 7 settembre 2020 ore 16.30 – Prima settimana di lavoro (7/9/11/12 settembre 2020)

Under 16: inizio martedì 8 settembre 2020 ore 16.30 – Prima settimana di lavoro (8/10/11/12 settembre 2020)

Under 15 Elite: inizio lunedì 7 settembre 2020 ore 16.00 – Prima settimana di lavoro (7/9/11/12 settembre 2020)

Under 14: inizio martedì 8 settembre 2020 ore 18.00 – Prima settimana di lavoro (8/10/11/12 settembre 2020).

Nella giornata di sabato 5 settembre 2020 alle ore 16.00 presso il Centro Academy di Via Barani a Fiorenzuola d’Arda (PC) si svolgerà una importante riunione per tutte le famiglie della fascia non agonistica dell’Academy rossonera (2008/2009/2010/2011/2012/ 2013/2014).

Data l’importanza della riunione, anche in merito alle Normative FIGC in materia di Prevenzione del Virus Covid-19, è richiesta la presenza delle famiglie. Interverranno il Responsabile Tecnico Academy Settimio Lucci, il Direttore Sportivo Academy Mariano Guarnieri ed il Responsabile Attività di Base Academy Stefano Rapaccioli.

La società ricorda inoltre che sono aperte le iscrizioni per la stagione Academy 2020/2021.

L’ufficio Academy di Via Barani a Fiorenzuola d’Arda (PC) sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 19.00.