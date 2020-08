Carpaneto, il “grazie” di una comunità: benemerenze a chi si è speso nella lotta al Covid

Domenica 9 agosto, come ormai tradizione, si sarebbe dovuta tenere a Carpaneto (Piacenza) la terza edizione della Notte Azzurra, con la celebrazione della Santa Messa patronale e la grande cena in Piazza XX Settembre.

“I numeri delle prime due edizioni – spiega l’amministrazione comunale – avrebbero però impedito di garantire il pieno e assoluto rispetto dei protocolli anti-Covid; per questo abbiamo deciso di rinviare l’evento al prossimo anno. Rimane ovviamente la celebrazione dei nostri Santi Patroni, cui si aggiunge, quest’anno, il riconoscimento della gratitudine per chi si è speso nella lotta al Coronavirus, in questi mesi”.

Alle 10.30 è in programma la funzione religiosa solenne presso la chiesa di Carpaneto, con l’offerta del cero votivo. A seguire, alle 11.30, nel cortile del Palazzo Municipale, l’Amministrazione comunale conferirà due ordini di benemerenze. La prima è il premio “Il Bene di Carpaneto”, ideato lo scorso anno per celebrare una figura portante della nostra comunità: il premio 2020 andrà a Pietro Freghieri, storico corrispondente del quotidiano Libertà. Verranno quindi conferite benemerenze alle persone che, più da vicino, si sono spesi nell’affrontare l’emergenza sanitaria in favore di Carpaneto: la Pubblica Assistenza Carpaneto Soccorso, la Caritas di Carpaneto, il personale medico e sanitario, i carabinieri e la polizia locale, la protezione civile, i parroci di Carpaneto e Antonio Menna e Davide Arzani, due ragazzi volontari impegnati nella distribuzione delle mascherine e dei buoni spesa.

“E’ il nostro, piccolo, modo – dicono dal Comune – per dire grazie a chi ci ha accompagnato in mezzo alla tormenta. Non saremmo riusciti ad affrontare tutto senza il supporto di queste persone, che hanno superato quello che era obbligatorio, per fare quello che era necessario. C’è una grande differenza tra le due cose, e noi, come comunità, dobbiamo e vogliamo rendere loro tutto il merito”.