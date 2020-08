Chiedono soldi per restituire il cellulare rubato, due arresti per estorsione

Nel pomeriggio del 9 agosto i carabinieri della Stazione di Piacenza Principale con l’ausilio dei colleghi della Sezione Operativa della Compagnia di Piacenza hanno arrestato in flagranza di reato una donna ed un uomo per estorsione aggravata in concorso.

La donna di 29 anni, nata in Albania e domiciliata in città, era in possesso di un iPhone 11 risultato rubato la sera prima a Piacenza. Secondo quanto ricostruito, la giovane ha contattato il marito della legittima proprietaria con la promessa di consegnare il cellulare in cambio di denaro e ha fissato un appuntamento nei pressi della stazione ferroviaria per il pomeriggio del giorno successivo.

I carabinieri di Piacenza, una volta acquisita la denuncia da parte dell’uomo, hanno attivato subito un servizio mirato di osservazione. La 29enne si è presentata all’incontro insieme al complice, un piacentino di 59 anni con precedenti di polizia, perfezionando in tal modo lo scambio. Subito dopo il passaggio del denaro, la coppia è stata bloccata dai carabinieri che li hanno arrestati in flagranza di reato, recuperando al contempo la somma di denaro che era stata loro consegnata ed il telefono cellulare, restituito al legittimo proprietario.

Le due persone fermate sono state condotte in caserma in via Beverora: dopo le formalità di rito, la 29enne è stata trattenuta presso la camera di sicurezza della caserma, mentre il 59enne accompagnato al carcere delle Novate, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.