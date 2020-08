Ciclismo, a Città di Castello due podi per il VO2 Team Pink con Tonetti e Costantini

Un podio e tre piazzamenti. E’ questo il bottino mattutino e pomeridiano di sabato del VO2 Team Pink alla rassegna di Cerbara di Città di Castello (Perugia), cronometro che metteva in palio per alcune categorie il titolo tricolore. Era il caso, per esempio, delle Donne Allieve, dove il sodalizio piacentino ha centrato la top ten con il quinto posto della torinese Martina Sanfilippo.

Tris di risultati, invece, nelle Donne Juniores, dove invece non si lottava per il tricolore: sul podio è salita la brianzola Cristina Tonetti, terza e a un soffio dall’argento andato invece a Giulia Giuliani (Team Lady Zuliani), mentre la vittoria è stata conquistata dalla romagnola Carlotta Cipressi (Awc Re Artù General System). Nella top ten, altre due “panterine”: quinta l’ossolana Francesca Barale, sesta l’altra brianzola Emma Redaelli. In serata, la cronometro per Donne Esordienti.

Risultati

Tricolore Donne Allieve: 1° Federica Venturelli (Cicli Fiorin) 7 chilometri e mezzo in 10 minuti 23 secondi 57, media 43,299 chilometri orari, 2° Eleonora Ciabocco (Team Di Federico) a 9 secondi 37, 3° Letizia Medori (Team Di Federico) a 25 secondi 45, 4° Sara Pepoli (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t.) a 29 secondi 77, 5° Martina Sanfilippo (VO2 Team Pink) a 39 secondi 53, 6° Francesca Pellegrini (Valcar-Travel &Service) a 40 secondi 48, 7° Camilla Marzanati (Cicli Fiorin) a 40 secondi 52, 8° Chiara Sacchi (Cesano Maderno) a 44 secondi 49, 9° Elettra Paganelli (Cicli Fiorin) a 47 secondi 37, 10° Alice Brugnera (Young Team Arcade) a 49 secondi 74.

Donne Juniores: 1° Carlotta Cipressi (Awc Re Artù General System) 15 chilometri in 21 minuti 15 secondi 72, media 42,329 chilometri orari, 2° Giulia Giuliani (Team Lady Zuliani) a 15 secondi 98, 3° Cristina Tonetti (VO2 Team Pink) a 16 secondi 21, 4° Alice Palazzi (Awc Re Artù General System) a 20 secondi 84, 5° Francesca Barale (VO2 Team Pink) a 32 secondi 34, 6° Emma Redaelli (VO2 Team Pink) a 34 secondi 60, 7° Matilde Bertolini (Valcar-Travel & Service) a 46 secondi 56, 8° Sara Fiorin (Cicli Fiorin) a 53 secondi 56, 9° Noemi Lucrezia Eremita (Ciclismo Insieme)a 54 secondi 36, 10° Sara Gorini (Awc Re Artù General System) a 57 secondi 15.

SECONDO POSTO PER MIA COSTANTINI – Si chiude con il secondo podio di giornata l’avventura del VO2 Team Pink alla cronometro multicategoria a Cerbara di Città di Castello. Tra le Donne Juniores, in serata il sodalizio piacentino ha conquistato il secondo posto nelle Donne Esordienti secondo anno (anche secondo tempo in assoluto nella categoria) con la romana Mia Costantini, che si è arresa per soli tre decimi scarsi alla vincitrice Anita Baima (Cicli Fiorin). Nella top ten, un’altra “panterina”, la reggiana Linda Ferrari, decima sebbene penalizzata da una caduta.

Risultati

Cronometro Donne Esordienti secondo anno Cerbara: 1° Anita Baima (Cicli Fiorin) 4 chilometri e mezzo in 8 minuti 30 secondi 54, 2° Mia Costantini (VO2 Team Pink) a 0 secondi 29, 3° Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto) a 8 secondi 77, 4° Vittoria Pirro (Ossanesga) a 9 secondi 25, 5° Letizia Tasciotti (Ciclistica San Miniato-Santa Croce) a 11 secondi 35, 6° Sara Albanesi (Pedale Rossoblù) a 17 secondi 82, 7° Sara Tarallo (Team Bike Terenzi) a 35 secondi 90, 8° Nelia Kabetaj (Gs Borgonuovo) a 39 secondi 11, 9° Francesca Sorgi (Cicli Fiorin) a 41 secondi 35, 10° Linda Ferrari (VO2 Team Pink) a 43 secondi 84.