E’ un finale d’agosto scoppiettante quello vissuto da Irma Siri, Esordiente ligure del Cadeo Carpaneto che sta recitando un ruolo da protagonista in categoria.

Sul podio in pista a Forlì, sabato scorso il talento di Vallecrosia in forza alla squadra piacentina aveva centrato il secondo posto su strada a Bovolone, mentre lunedì 24 agosto è tornata a brillare nuovamente in pista, questa volta al velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola, sede del Memorial Benvenuto Corradi (QUI TUTTI I RISULTATI).

Nell’Omnium Donne Esordienti la Siri ha conquistato il secondo posto finale grazie a un guizzo decisivo nell’ultimo sprint a punteggio doppio. La vittoria finale è andata a un’altra ligure, Lucia Brillante Romeo (Bordighera), mentre il podio è stato completato dalla piacentina Arianna Giordani (VO2 Team Pink).

VO2 TEAM PINK, TRIS DI MEDAGLIE IN PISTA A FIORENZUOLA – Tris di medaglie in pista per il VO2 Team Pink, società piacentina che ha brillato sulla pista di casa a Fiorenzuola nelle gare giovanili del Memorial Benvenuto Corradi (200 partecipanti) al velodromo “Attilio Pavesi”, disputate con la formula dell’Omnium e con la presenza del vicepresidente vicario della Federciclismo, Daniela Isetti.

Doppietta nelle Allieve, con la “panterina” reggiana Elisa Incerti che è salita sul gradino più alto del podio davanti alla compagna di squadra torinese Martina Sanfilippo, seconda, mentre a completare il trio è stata la ligure Serena Brillante Romeo (Bordighera).

Per il team del presidente Gian Luca Andrina, la terza medaglia è il bronzo di Arianna Giordani nell’Omnium Donne Esordienti vinto da Lucia Brillante Romeo (Bordighera) davanti a Irma Siri (Cadeo Carpaneto).

Risultati

Omnium Donne Allieve: 1° Elisa Incerti (VO2 Team Pink) 17 punti, 2° Martina Sanfilippo (VO2 Team Pink) 17 punti, 3° Serena Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera) 15 punti, 4° Sara Pepoli (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica) 15 punti, 5° Matilde Ceriello (Cicli Fiorin) 13 punti, 6° Rebecca Vezzosi (Gioca in Bici Oglio Po) 12 punti

Omnium Donne Esordienti: 1° Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera) 30 punti, 2° Irma Siri (Cadeo Carpaneto) 23 punti, 3° Arianna Giordani (VO2 Team Pink) 20 punti, 4° Romina Evelin Di Sciuva (Cicli Fiorin) 17 punti, 5° Camilla Bezzone (Cicli Fiorin) 14 punti, 6° Alessia Zambelli (Ossanesga) 13 punti.

Nelle foto, Irma Siri (Cadeo Carpaneto) e Elisa Incerti (VO2 Team Pink)