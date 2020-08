Ciclismo, Giosuè Epis (Cadeo Carpaneto) sfiora la maglia regionale Juniores

Maglia regionale sfiorata per Giosuè Epis, ciclista Juniores bresciano dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto protagonista all’autodromo di Monza nella Giornata del ciclismo lombardo andata in scena sulla celebre pista brianzola. Nella gara della sua categoria, valida per la maglia regionale biancoverde, Epis ha conquistato il secondo posto, cedendo allo sprint a Samuel Quaranta (Team LVF), figlio dell’ex sprinter Ivan.

Risultati

Juniores Monza: 1° Samuel Quaranta (Team LVF) 92 chilometri 688 metri in 2 ore 2 minuti, media 45,584 chilometri orari, 2° Giosuè Epis (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto), 3° Lorenzo Gobbo (GB Junior Team), 4° Diego Ressi (Team Giorgi), 5° Lorenzo Balestra (Team Giorgi), 6° Giorgio Cometti (Team Giorgi), 7° Luca De Toffol (GB Junior Team), 8° Francesco Vergobbi (Canturino 1902), 9° Luca Zanni (Feralpi Group), 10° Riccardo Perani (Feralpi Group).

Nelle foto Rodella, Giosuè Epis (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto) in volata a Monza