Ciclismo, Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto) sul podio alla cronometro di Cerbara

Chiusura della giornata di sabato con podio per il Cadeo Carpaneto a Cerbara di Città di Castello (Perugia), dove in serata il sodalizio piacentino è salito sul podio nelle Donne Esordienti (secondo anno) con l’alessandrina Marisol Dalla Pietà, terza nella cronometro vinta da Anita Baima (Cicli Fiorin). Inoltre, per le ragazze del ds Gianluca Bergamaschi anche il nono posto della bresciana Asia Zanardini nelle Donne Esordienti primo anno.

Risultati

Cronometro Donne Esordienti primo anno Cerbara: 1° Camilla Bezzone (Cicli Fiorin) 4 chilometri e mezzo in 8 minuti 33 secondi 14, media 31,570 chilometri orari, 2° Romina Evelin Di Sciuva (Cicli Fiorin) a 0 secondi 33, 3° Elisa Ferri (Olimpia Valdarnese) a 3 secondi 91, 4° Melissa Nesti (Ciclistica San Miniato-Santa Croce) a 18 secondi 92, 5° Vittoria Cappellini (San Miniato Ciclismo) a 26 secondi 67, 6° Dalia Buzzi (Ju Green Gorla Minore) a 29 secondi 91, 7° Alena Andrenacci (Awc Re Artù General System) a 40 secondi, 8° Emma Franceschini (San Miniato Ciclismo) a 47 secondi 13, 9° Asia Zanardini (Cadeo Carpaneto) a 50 secondi 40, 10° Valentina Maltempi (Bicifestival) a 52 secondi 56.

Cronometro Donne Esordienti secondo anno Cerbara: 1° Anita Baima (Cicli Fiorin) 4 chilometri e mezzo in 8 minuti 30 secondi 54, 2° Mia Costantini (VO2 Team Pink) a 0 secondi 29, 3° Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto) a 8 secondi 77, 4° Vittoria Pirro (Ossanesga) a 9 secondi 25, 5° Letizia Tasciotti (Ciclistica San Miniato-Santa Croce) a 11 secondi 35, 6° Sara Albanesi (Pedale Rossoblù) a 17 secondi 82, 7° Sara Tarallo (Team Bike Terenzi) a 35 secondi 90, 8° Nelia Kabetaj (Gs Borgonuovo) a 39 secondi 11, 9° Francesca Sorgi (Cicli Fiorin) a 41 secondi 35, 10° Linda Ferrari (VO2 Team Pink) a 43 secondi 84.