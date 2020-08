Ciclista investito, rintracciata l’auto pirata: donna denunciata

E’ stata rapidamente rintracciata l’auto pirata che nel pomeriggio di venerdì, lungo la provinciale tra San Nicolò e Gragnanino (Piacenza), ha investito un ciclista di 76 anni per poi proseguire la propria corsa senza fermarsi.

Nei guai è finita una donna, che – sulla base degli elementi raccolti – si trovava alla guida dell’auto al momento dello scontro: si tratta di una 39enne piacentina, residente non lontano del luogo dell’incidente. A seguito dell’impatto la vettura aveva perso uno degli specchietti laterali: un elemento importante che ha permesso agli agenti della polizia locale Bassa Valtrebbia e Valluretta di rintracciare in poco tempo il veicolo. Secondo quanto si è appreso, la 39enne, in stato di shock, sarebbe tornata sul luogo dell’incidente, forse proprio per recuperare lo specchietto perso nell’urto: una scena che non è sfuggita ad alcuni cittadini che hanno avvisato gli agenti.

Raggiunta presso la sua abitazione, la donna è apparsa molto provata per quanto accaduto. Sottoposta agli esami alcolemici e tossicologici, sarebbe risultata negativa. E’ stata denunciata a piede libero per lesioni gravi e omissione di soccorso. Restano intanto molto gravi le condizioni dell’anziano investito, ricoverato in rianimazione all’ospedale Maggiore di Parma.