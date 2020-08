Cinema sotto le stelle a Bettola, la rassegna chiude con 3 commedie

Saranno tre commedie a concludere la rassegna di Bettola – Cinema Sotto le stelle 2020 con il Cinéma Rural Itinérant.

Appuntamento sempre in Piazzetta s. Ambrogio dalle ore 21:00

Lunedì 17 agosto: NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE, Commedia di Massimiliano Bruno con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Rocco Papaleo, Anna Foglietta.

Il film ha ottenuto 4 candidature e vinto un premio ai Nastri d’Argento, 5 candidature e vinto un premio ai David di Donatello.

Dice il regista Massimiliano Bruno: Perché ho fatto questo film? Perché avevo voglia di cimentarmi nella regia, dopo aver scritto tanti film e questa mi è sembrato il progetto giusto. Divertente, attuale, ricco di spunti comici. Mi sono divertito tantissimo a scrivere la sceneggiatura con Edoardo Falcone ed è stato interessante intervistare le vere escort per conoscere meglio le motivazioni della loro scelta. Girare il film è stata una meravigliosa esperienza di vita. Una fotografia divertente dell’Italia di oggi dove le notizie di attualità spesso superano incredibilmente ogni immaginazione. NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE è una commedia sentimentale ma anche una grande storia di amicizia e di solidarietà. Per ridere e per riflettere.

Martedì 18 agosto: ODIO L’ESTATE, Commedia di Massimo Venier con Aldo, Giovanni, Giacomo. Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti in Odio l’estate conservano i loro veri nomi, ma si mostrano in una veste decisamente insolita. Ovvero, nella parte di 3 perfetti estranei.

Aldo Baglio è un cantante fallito, nonché un ipocondriaco terrorizzato dal mondo, ossessionato da sempre nuovi malanni. Giovanni Storti ha ereditato l’antica bottega di famiglia, ma l’arte delle calzature e le stringhe sembra sempre più fuori dal tempo. Al polo opposto, Giacomo Poretti è Dentist of The Year, un professionista di successo, che ha sacrificato la vita privata in nome del successo e del benessere economico.

Parliamo chiaramente di 3 uomini agli antipodi, apparentemente lontanissimi tra loro. Incompatibili sembrano anche le loro famiglie, accomunate solo da un profondo stato di crisi.

Questo bizzarro coacervo d’umanità è destinato a incontrarsi e convivere in Odio l’estate: commedia agrodolce ma anche autentico film corale, strutturato sulle difficoltà di 3 fasce sociali ben distinte.

Il loro linguaggio comico conquista un pubblico trasversale, ma si distingue per quel tratto elegante e lieve, che conserva una grazia inconfondibile.

Mercoledì 19 agosto: SOTTO UNA BUONA STELLA, Commedia di Carlo Verdone con Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco, Lorenzo Richelmy, Eleonora Sergio. Sotto una buona stella non ha riscosso solo un ottimo successo di pubblico, ma anche di critica: il film ha ricevuto ben tre nomination ai nastri d’argento (Miglior commedia, Miglior attrice protagonista con Paolo Cortellesi e Migliore Scenografia) e due ai David di Donatello (Miglior attrice protagonista e Miglior colonna sonora).

Inoltre Paola Cortellesi ha vinto il Pegaso d’Oro come Miglior attrice al Premio Flaiano. Il brano principale della colonna sonora, intitolato Sotto una buona stella come il film, è interpretato da Michele Bravi, vincitore di X Factor 7. Come regista Carlo Verdone ha un ritmo invidiabile: Sotto una buona stella è il suo ventiquattresimo film in 34 anni.

Bettola Cinema Sotto Le Stelle estate 2020 è una iniziativa sostenuta da ViviBettola.it con il patrocinio del Comune di Bettola in collaborazione con il Cinema Le Grazie.