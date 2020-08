Cna Piacenza, le chiusure estive delle sedi provinciali

Cna Piacenza, ecco gli orari e i giorni di chiusura estiva.

Le sedi di Piacenza (Via Coppalati n.10) e Fiorenzuola d’Arda (Via Bressani n. 6) rimarranno chiuse dal giorno giovedì 13 agosto al giorno venerdì 28 agosto; riapriranno il giorno 31 Agosto. La sede di Castel San Giovanni (Via Fratelli Bandiera n.30) rimarrà chiusa dal giorno giovedì 13 agosto al giorno venerdì 4 settembre; riaprirà il giorno 7 Settembre.

Per urgenze dal 31/08/2020 è possibile contattare telefonicamente gli uffici di Piacenza al numero 0523/572211 Si ricorda che durante il mese di agosto gli uffici saranno chiusi al pubblico tutti i pomeriggi. “Solo per gli associati con servizio paghe – informa il direttore di Cna Piacenza, Enrica Gambazza – in caso di urgenze inderogabili è attivo un servizio di reperibilità telefonica al numero: 348/4990471. Si prega di inviare un messaggio WhatsApp indicando nominativo, recapito telefonico e motivo dell’urgenza. Sarete contattati nel più breve tempo possibile”.