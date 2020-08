Colpo in attacco per il Fiorenzuola: preso il classe ’93 Diego Vita

U.S. Fiorenzuola 1922: preso Diego Vita per la stagione 2020/2021 di Serie D.

“Vita – si legge nella nota del club che ufficializza l’acquisto -, classe 1993, è nell’ultima stagione ha militato prima nel Savona e poi nel Delta Porto Tolle, totalizzando complessivamente 23 presenze e 3 reti tra i gironi A e C di Serie D. Con esperienze tra i professionisti a Ferrara con la Spal e nella Lucchese, Diego Vita è un giocatore che parte dal ruolo di esterno offensivo ma può essere impiegato in tutti i ruoli dell’attacco. Nella sua carriera – prosegue la nota -, Vita ha disputato le sue migliori stagioni realizzative prima nella stagione 2014/2015 con la maglia del Villafranca Veronese (13 reti in 28 presenze), poi nel 2016/2017 al Borgosesia e nella stagione 2018/2019 al Legnago, realizzando in entrambi i casi 12 reti”.

“Diego Vita sarà a disposizione di Mister Tabbiani a partire dal ritiro estivo, la cui data ufficiale verrà annunciata in un paio di giorni da parte della società rossonera. A lui – conclude il comunicato del club – il benvenuto da parte di tutto il mondo U.S. Fiorenzuola 1922”.