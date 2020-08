Giovane colto da malore in Trebbia, interviene l’elisoccorso

Sono scattati i soccorsi nel primo pomeriggio di domenica per un ragazzo di 21 anni che si è sentito male mentre si trovava in Trebbia.

Il fatto è accaduto poco dopo le 13, in località Buffalora di Bobbio (Piacenza). Dalle prime informazioni, il bagnante, di origine straniera, sarebbe stato colto da malore: scattato l’allarme, sul posto sono rapidamente intervenuti i soccorsi, con l’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco, ed è stato attivato anche l’elisoccorso di Pavullo, atterrato sul greto del fiume (nella foto e nel video).

I soccorritori hanno operato per rianimare il giovane, successivamente trasportato in volo in gravi condizioni all’ospedale di Piacenza. Sul posto anche i carabinieri di Bobbio e la polizia provinciale.

