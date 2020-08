Controlli della polizia di Ferragosto, oltre 10 sanzioni a camion di pomodoro per carico eccessivo

Controlli della polizia di Ferragosto, lungo le strade e nei locali di Piacenza.

Dal 14 al 16 agosto sono stati predisposti 12 posti di controllo, 218 persone le persone identificate, con 105 veicoli fermati e controllati, oltre a numerosi interventi per liti familiari, furti in negozi e in locali pubblici. Sono state denunciate 9 persone, sequestrati 2 veicoli e controllati 5 esercizi commerciali – bar e discoteche – con l’impiego di oltre 50 pattuglie di poliziotti in borghese e della Stradale.

Sono state elevate complessivamente 29 sanzioni al codice della strada (principalmente per eccesso di velocità, cinture non allacciate e guida in stato d’ebbrezza), con 3 patenti ritirate, ed oltre 10 sanzioni a camionisti per carico eccessivo di pomodori. Sono state inoltre disposte due espulsioni con ordine del questore, nei confronti di due brasiliani, un avviso orale dell’anticrimine per un albanese e un foglio di via nei confronti di un italiano con precedenti.

Durante il weekend di Ferragosto non si è fermata neppure l’attività della polizia postale: è stata denunciata una donna di Roma di 47 anni per diffamazione e minaccia via Twitter nei confronti di una ragazza piacentina.